Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день

Седьмое полнолуние 2021 года произойдет 24 июля
Каждое полнолуние имеет название. Эти имена пришли к нам из индейских традиций. Они связаны с сезонными особенностями каждого месяца. Полнолуние в июле называют "Оленьим", потому что именно в это время у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов.
Эзотерик Елена Кузьмич озвучила советы в ТСН и рассказала, как пережить этот период, что нужно сделать, а чего лучше избегать.
Лучше всего наш естественный спутник будет виден с 23 по 24 июля: он поднимется на небо сразу после заката и скроется за горизонтом незадолго до рассвета. Однако это не единственное время, когда можно будет наблюдать полную Луну — она будет казаться полной несколько ночей подряд, особенно для невооруженного глаза.
Что не стоит делать в этот день:
Что стоит сделать в этот день:
Девушка, которая хочет выйти замуж, должна три раза помыть пол дома. А для того, чтобы укрепить любовная связь, следует связать вместе два носка — мужской и женский. Их нужно положить под подушку и спать до утра.