Украина Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день

2021-07-21 18:00

 

Седьмое полнолуние 2021 года произойдет 24 июля

Каждое полнолуние имеет название. Эти имена пришли к нам из индейских традиций. Они связаны с сезонными особенностями каждого месяца. Полнолуние в июле называют "Оленьим", потому что именно в это время у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов.

Эзотерик Елена Кузьмич озвучила советы в ТСН и рассказала, как пережить этот период, что нужно сделать, а чего лучше избегать.

Лучше всего наш естественный спутник будет виден с 23 по 24 июля: он поднимется на небо сразу после заката и скроется за горизонтом незадолго до рассвета. Однако это не единственное время, когда можно будет наблюдать полную Луну — она будет казаться полной несколько ночей подряд, особенно для невооруженного глаза.

Что не стоит делать в этот день:

 
  • начинать что-то новое;
  • жениться;
  • выяснять отношения с близкими людьми;
  • спать под прямыми месячными лучами;
  • консервировать заготовления на зиму;
  • стричь волосы и ногти;
  • выполнять хирургические операции.

Что стоит сделать в этот день:

Девушка, которая хочет выйти замуж, должна три раза помыть пол дома. А для того, чтобы укрепить любовная связь, следует связать вместе два носка — мужской и женский. Их нужно положить под подушку и спать до утра.

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