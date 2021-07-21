Украина В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы под ударом стихии

2021-07-21 16:40

Ожидаются ливни и грозы. В Украине объявили штормовое предупреждение на вечер 21 и весь день 22 июля. Объявлен первый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, вечером 21 июля в северных и центральных областях пройдут сильные дожди, в южных областях местами будет град.

Ночью непогода ожидается в южных, восточных и центральных регионах.

22 июля грозы пройдут в южных, восточных и центральных областях.

Синоптики предупреждают - из-за сильных дождей будет подниматься уровень воды в реках. На Львовщине, Тернопольщине, в Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях возможны подтопления.

Спасатели призывают быть осторожными и пересидеть непогоду дома.