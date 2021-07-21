Украина В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы под ударом стихии

2021-07-21 16:40

 

Ожидаются ливни и грозы. В Украине объявили штормовое предупреждение на вечер 21 и весь день 22 июля. Объявлен первый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, вечером 21 июля в северных и центральных областях пройдут сильные дожди, в южных областях местами будет град.

Ночью непогода ожидается в южных, восточных и центральных регионах.

22 июля грозы пройдут в южных, восточных и центральных областях.

Синоптики предупреждают - из-за сильных дождей будет подниматься уровень воды в реках. На Львовщине, Тернопольщине, в Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях возможны подтопления.

Спасатели призывают быть осторожными и пересидеть непогоду дома.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине сократят число чиновников, а потом повысят им зарплаты. Кабмин принял новую стратегию

2021-07-21 18:40

Коммуналка в Украине подорожает, тарифы вырастут на 40%: за что придется платить больше

2021-07-21 16:20

В Украине стартовал пятый этап вакцинации - кто имеет право на прививку от коронавируса

2021-07-21 13:43

видео В Китае за три дня выпала годовая норма осадков - под воду ушли целые города

2021-07-21 10:22

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев предупредили о новом мошенничестве от имени Приватбанка

2021-07-21 18:20

Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день

2021-07-21 18:00

Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать

2021-07-21 17:40

В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать

2021-07-21 17:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев предупредили о новом мошенничестве от имени Приватбанка 2021-07-21 18:20
Полнолуние 24 июля может перевернуть жизнь: почему нужно три раза помыть голову в этот день 2021-07-21 18:00
Пять причин. У кого могут забрать пенсию и как этого избежать 2021-07-21 17:40
В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать 2021-07-21 17:20