Украина В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать

2021-07-21 17:20

В среду, 21 июля, Кабинет Министров Украины утвердил Порядок оформления удостоверений лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Срок их действия будет составлять пять лет.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Документ будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства, признанным лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Удостоверение смогут получить люди, достигшие 16-летнего возраста. Сведения о младших детях должны заноситься в свидетельство их родителей или опекунов.

Как исключение, лицам, которым еще нет 16, но уже исполнилось 14 лет, будут выдавать документ в случае разлуки с родителями и по другим причинам, например, из-за необходимости получения образования или лечения.

Удостоверение будет выглядеть как книжечка в мягкой обложке, форзац которой содержит электронный носитель. Срок действия документа - пять лет.