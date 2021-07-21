В Украине вводят биометрические удостоверения: кому и на какой срок будут выдавать

В среду, 21 июля, Кабинет Министров Украины утвердил Порядок оформления удостоверений лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Срок их действия будет составлять пять лет.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Документ будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства, признанным лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
Удостоверение смогут получить люди, достигшие 16-летнего возраста. Сведения о младших детях должны заноситься в свидетельство их родителей или опекунов.
Как исключение, лицам, которым еще нет 16, но уже исполнилось 14 лет, будут выдавать документ в случае разлуки с родителями и по другим причинам, например, из-за необходимости получения образования или лечения.
Удостоверение будет выглядеть как книжечка в мягкой обложке, форзац которой содержит электронный носитель. Срок действия документа - пять лет.