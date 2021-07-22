Курьезы Уволенная ассистентка стоматолога удалила пациенту под наркозом 13 здоровых зубов

2021-07-22 11:39

В США 42-летняя бывшая ассистентка доктора вошла в стоматологию и удалила 13 зубов пациенту, который был под наркозом.

Кроме этого, она забрала из офиса больницы 23 тысячи долларов. Нашли грабительницу благодаря камерам видеонаблюдения. Впоследствии стало известно, что задержанная Лорел Ейк.

Она работала в клинике ассистентом врача, хотя была судима. По законам штата, кроме кражи нарушительницу обвиняют в проведении операции без соответствующей лицензии. Теперь женщина проведет много лет в тюрьме.