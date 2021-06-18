Детали СТОМАТОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ: ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ БЕЗ БОЛИ ВОЗМОЖНО

2021-06-18 20:58

У большинства населения словосочетание «лечение зубов» вызывает страх и панику. Однако стоматологи утверждают: современные технологии позволяют проводить качественное и эффективное лечение полностью без боли.

О методах обезболивания, которые использует стоматологическая клиника в Киеве «ЛюмиДент», рассказала врач стоматолог Юлия Ковальчук.

Услуги клиники «ЛюмиДент»

Современная стоматология Lumi-Dent уже более 20 лет предоставляет услуги по лечению и протезированию зубов жителям столицы Украины.

В клинике можно пройти:

лечение зубов под микроскопом;

имплантацию и протезирование зубов;

удаление зубов, в том числе зубов мудрости.

Кроме этого, в клинике принимают ортодонты и терапевты, которые помогут избавиться от неправильного прикуса и провести профессиональную чистку зубной эмали.

Что такое стоматология без боли

Необходимо признать, что лечение зубов не всегда проходит приятно. Даже несмотря на современные технологии, которые позволяют значительно снизить дискомфорт и ускорить процесс лечения.

Чтобы избавить пациентов от боли и стресса, в клинике используют различные виды седации — обезболивания. Это:

местная компьютерная анестезия;

медицинский сон;

общая седация закисью азота.

Каждый вид анестезии имеет свои особенности и преимущества.

В сети стоматологических клиник Люми-Дент 25 % всех лечебных процедур проходит под общим наркозом — в состоянии медикаментозного сна. Подробнее можно прочитать по ссылке: lumident.kiev.ua/services/ lechenie-zubov-pod-sedatsiej.

В клинике работают опытные врачи анестезиологи, которые сопровождают каждого пациента во время лечения. Мы используем только проверенные и утвержденные международными протоколами препараты. Общее обезболивание обеспечивает максимальный комфорт во время лечения, избавляя от неприятных ощущений и утомительного ожидания окончания лечения.

Однако общее медикаментозное обезболивание имеет свои противопоказания, в таком случае клиника может предложить общее обезболивание с помощью закиси азота.

Местная анестезия проходит с применением компьютера. Компьютер позволяет с максимальной точностью рассчитать дозировку анестетика и введет его в положенное место для обезболивания необходимого участка. Тончайшая игла практически не оставляет следов укола и не ощущается пациентом. Особенно компьютерную анестезию любят маленькие дети: инъекция совсем не похожа на стандартный укол шприцом, манипула компьютера с иглой больше напоминает шариковую ручку.

Автор статьи: Ковальчук Юлия Сергеевна