Украина Украинцев предупредили о проблемах с пенсиями: «Смогут претендовать только на…»

2021-07-22 17:20

Украинцев предупредили о проблемах с выходом на пенсию

По словам министра социальной политики Марины Лазебной это касается около 3,3 миллионов неформально занятых работников. Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30”, передает Finance.ua.

По словам министра, из-за неофициального трудоустройства около полумиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже сверстников, поскольку им не будет хватать страхового стажа.

По данным Лазебной, в Украине помимо 3,3 млн неформально занятых работников, еще 6,3 млн человек по разным причинам не входят в состав рабочей силы, например – студенты и пенсионеры. 2,3 миллиона украинцев заняты домашними обязанностями”, то есть фактически не участвуют в рынке труда. Из них 2 миллиона – женщины.

По словам министра, если такая ситуация не изменится, то, как прогнозирует Всемирный банк, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет не будут иметь в будущем права на страховую пенсию. Они смогут претендовать только на отдельное социальное пособие от государства.

Напомним, с 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин подняли до 60 лет. Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет.