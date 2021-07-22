Украина В Украине безработные получат стимул работать

2021-07-22 21:40

Пилотный проект запустят в Украине со следующего года

Благодаря стимуляции занятости, в Украине за год может появиться 2-3 тысяч новых предпринимателей.

Так считает министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

В Украине неработающим и малообеспеченным, которые стоят на учете в центре занятости, будут давать деньги для открытия своего дела. Такая стимуляция позволит людям работать и работать на себя.

Эти средства надо будет вернуть через три года своей работы. При этом, из этих денег вычтут налоги, которые будет платить предприниматель все это время.

Этот проект получил название «Рука помощи», он пилотный и запустить его в Украине хотят со следующего года.

Польша становится пристанищем для беженцев из разных стран. Только за полгода 2021 более 100 украинцев получили статус беженцев в Польше.

Министерство соцполитики работает над тем, чтобы включить в программу людей возрастом от 70 лет. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль анонсировал выплаты в 400 грн.