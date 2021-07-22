Политика На сайте Олимпийских игр 2020 в Токио Крым «отделили» от Украины

2021-07-22 20:20

 

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио разместили карту со странами участницами, на которой Крым отделили «границей» от Украины.

В разделе «расписание и результаты» на сайте Олимпийских игр в Токио размещена карта со странами, где болельщикам могут поддержать свою национальную сборную. При выборе в списке стран Украины, на карте можно увидеть, что Крым отделен от материковой Украины линией, которой на этой карте обозначают государственные границы.

В комментарии изданию РБК-Украина пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что на данный момент ведомство разбирается в ситуации.

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», – сообщил Николенко.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 проходят в Токио. Из-за ситуации с коронавирусом было принято решение проводить Игры без зрителей.

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