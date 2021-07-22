В Украине выросли пенсии "чернобыльцев": кто получит повышенные выплаты

Повышение затронет более 40 тысяч пенсионеров. У определенных категорий ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсионные выплаты вырастут на 200%.
Министерство социальной политики сообщило об увеличении размера минимальных пенсий у людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, передает пресс-служба ведомства.
Как отметили в Минсоцполитики, с 1 июля на 50-200% выросли минимальные пенсионные выплаты для людей с инвалидностью.
Например, повышение минимального размера пенсии для людей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, составило от 80% до 200%:
В Минсоцполитики отметили, что с 2022 года фиксированные размеры будут индексироваться ежегодно на коэффициент увеличения пенсий. Повышение затронуло и ежемесячную государственную адресную помощь людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.
Начиная с 1 июля, ежемесячную адресную помощь к пенсии с учетом других выплат (надбавок, дополнительной пенсии) получат в сумме, которой не хватает для достижения:
Пресс-служба министерства социальной политики добавила, что указанные выше категории пенсионеров получат повышенные выплаты в августе с доплатой до повышенных размеров за июль. Повышение пенсий коснулось более 40 тысяч человек, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.