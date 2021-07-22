Украина В Украине выросли пенсии "чернобыльцев": кто получит повышенные выплаты

2021-07-22 21:20

Повышение затронет более 40 тысяч пенсионеров. У определенных категорий ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсионные выплаты вырастут на 200%.

Министерство социальной политики сообщило об увеличении размера минимальных пенсий у людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, передает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Минсоцполитики, с 1 июля на 50-200% выросли минимальные пенсионные выплаты для людей с инвалидностью.

Например, повышение минимального размера пенсии для людей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, составило от 80% до 200%:

для людей I группы инвалидности — от 2780 грн до 6000 грн;

для людей II группы инвалидности — от 2317,5 грн до 4800 грн;

для людей III группы инвалидности — с 2039,4 грн до 3700 грн;

для детей с инвалидностью — с 1854 грн до 3700 грн.

В Минсоцполитики отметили, что с 2022 года фиксированные размеры будут индексироваться ежегодно на коэффициент увеличения пенсий. Повышение затронуло и ежемесячную государственную адресную помощь людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Начиная с 1 июля, ежемесячную адресную помощь к пенсии с учетом других выплат (надбавок, дополнительной пенсии) получат в сумме, которой не хватает для достижения:

для людей I группы инвалидности — 10340,35 грн (было 5283,9 гривен);

для людей II группы инвалидности — 8272,28 грн (было 4727,7 гривен);

для людей III группы инвалидности — 6204,21 грн (было 4171,5 гривен).

Пресс-служба министерства социальной политики добавила, что указанные выше категории пенсионеров получат повышенные выплаты в августе с доплатой до повышенных размеров за июль. Повышение пенсий коснулось более 40 тысяч человек, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.