Украина Пенсии в Украине выросли, выплаты начнутся уже в августе: кто в списке счастливчиков

2021-07-24 11:30

 

Украинцы получат значительную прибавку к пенсиям

Об этом сообщили на "Урядовому порталі".

Так, на 45% (834,3 грн) выросла минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий.

"Теперь она составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже начиная с 1 июля, украинские военнослужащие, будут получать на 2 тысячи гривен больше к пенсии. Размер выплаты составит 3854 гривны.

Выплаты "повышенных" пенсий начнутся уже с августа.

 Стоит отметить, что в этом году в Украине планируется провести повышение пенсий, которое будет состоять из 5 этапов.

Следующий этап запланирован на зиму этого года.

Повышение прожиточного минимума и соответствующее увеличение минимальной пенсии по возрасту.

В календаре отмечается, что в декабре 2021 планируется повышение прожиточного минимума с 1854 грн до 1934 грн и увеличение надбавок, повышений к пенсии.

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