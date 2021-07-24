Украина В ПФУ пояснили, как заменить бумажную трудовую книжку на электронную

2021-07-24 13:00

Страхователь должен подать сканкопию трудовой книжки на портал Пенсионного фонда Украины.

Начальник отдела формирования электронных трудовых книжек управления информационных систем ГУ ПФУ в Киевской области Елена Орлова заявила о том, что оформить трудовую книжку в электронном формате может каждый желающий уже сейчас.

Об этом она сказала в эфире телеканала "ДОМ", сообщает Хвиля.

Она напомнила, что с 10 июня 2021 года вступил в силу закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по учету трудовой деятельности в электронной форме.

"Именно он предусматривает отмену бумажной трудовой книжки. Это будет наполнение Реестра застрахованных лиц, соответственно, сведения у нас и сейчас наполняются, с 2000 года, и продолжаться. То есть, вся трудовая деятельность, которая была до 2004 года, будет внесена в Реестр застрахованных лиц", - объяснила специалист.

По её словам, чтобы заменить бумажный документ на электронный, страхователь должен подать сканкопию трудовой книжки на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Наши сотрудники обработают это обращение. Сведения будут в Реестре застрахованных лиц после выполнения этого обращения. И выдается на руки застрахованному лицу эта бумажная трудовая книжка. Только по желанию. Если наемный сотрудник захочет продолжать бумажную, тогда будет у него бумажная. Сейчас у нас вообще продолжается наполнение Реестра застрахованных лиц персонифицированными сведениям, потому что уже подается отчетность 2000 года", - объяснила представитель ПФУ.

Она заметила, что пользоваться электронным документом очень удобно.

"Сейчас уже не нужно личное обращение человека в Пенсионный фонд. Можно зайти в личный кабинет на веб-портале, воспользоваться квалификационной электронной подписью и подать заявление на назначение пенсии. Можно будет подать любое заявление онлайн, которое, например, предусматривает назначение, перерасчет, можно заказать любую справку. Также можно записаться в электронную очередь на посещение Пенсионного фонда и не стоять в очередях", - отметила Орлова.