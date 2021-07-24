Украина Еще до начала отопительного сезона в Украине подняли тарифы на тепло

2021-07-24 15:00

Тепловики придумали "инфляционные проценты": что это значит

Плата за тепло для некоторых украинцев оказалась ощутимо выше, чем получалось по их показателям, которые зафиксированы в платежках. Как оказалось, "Киевтоеплоэнерго" увеличило суммы своих должников на процент инфляции. Причем тепловики не поскупились добавить к суммам задолженности и месячную, и годовую инфляцию, пишет today.ua.

"Получила электронный счет за коммунальные услуги за июнь – на задолженность в сумме 5574,60 грн насчитана инфляционная составляющая долга в размере 470,33 грн, а также 3% годовых в размере 158,30 грн. Всего 628,63 грн, или 11,3% от общей суммы долга", – поделилась в соцсети киевлянка Инна Звягинцева.

В Центре коммунального сервиса (ЦКС) девушка попыталась выяснить алгоритм начисления инфляционной составляющей, однако ей толком ничего не объяснили, а только предупредили, что теперь инфляцию на сумму долга будут начислять ежемесячно. Причем ежемесячно еще будут прибавлять и 3% годовых.

Более того, как позже выяснилось, "Киевтеплоэнерго" ухитрилось начислить инфляционные проценты даже на тех потребителей, у которых не было никакой задолженности по плате за тепло. А одному клиенту начислили поправку на инфляцию даже на сумму переплаты за тепло.

Как утверждает адвокат Вадим Чунжин, эти инфляционные составляющие весьма мутные. По закону, пеню и штрафы коммунальщики могут начислять только на задолженность, образовавшуюся в течение последнего года. Все, что образовалось ранее, никакими дополнительными выплатами не облагается. Однако коммунальщики берут всю сумму долга и на нее начисляют проценты.

"Есть понятие – срок исковой давности, который составляет три года. Срок по пене и штрафам… – один год. Если долг 3 грн, то только один год имеют право насчитывать пеню. Но они берут общую сумму, и вместо того чтобы начислять инфляционные на сумму тела долга…, все это начисляют на полную сумму", – говорит адвокат.

При этом с клиента совершенно незаконно снимают лишние суммы денег. В таких случаях клиент должен обращаться в суд. Однако выиграть судебную тяжбу у "Киевтеплоэнерго" весьма непросто, предупреждает юрист.