ВІЙНА В Україні У Києві після нічної атаки рашистів майже 2600 будинків залишилися без тепла

2026-02-12 12:30

У Києві внаслідок нічної комбінованої ракетно-дронової атаки росії ще майже 2600 багатоповерхівок залишилися без тепла. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, у які цілили росіяни, без тепла залишилися багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах столиці, зокрема в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.

Міський голова нагадав, що понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж перебувають без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.

Нагадаємо, проблеми з опаленням в Києві виникли 3 лютого піля російської масованої атаки. Тоді сильно постраждала Дарницька ТЕЦ. Влада кілька днів заявляла про понад 1100 будинків без тепла. 9 лютого у Києві вдалося відновити теплопостачання на Троєщині.

