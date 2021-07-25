Украина Пенсии украинцев выросли, ПФУ сообщил важную информацию: кто получил максимальную прибавку к выплатам

2021-07-25 11:00

Выплаты отличаются в разных регионах

Стало известно, где украинцам платят самые большие пенсии

В Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом с января до июля 2021-го пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, то есть им стали платить на 15,3 тыс. грн. больше.

Такие данные были предоставлены Пенсионным фондом на официальном сайте.

Кроме того, суммы выплат отличаются в зависимости от области. Например, в Киеве пенсионерам платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн. Высокие выплаты пенсионеры получают и в Харьковской, а также Луганской областях.

Это можно обьяснить тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, где украинцы получали высокие белые зарплаты.