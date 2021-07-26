Украина В Украине повысили пенсии: кто получит увеличенные выплаты

2021-07-26 19:00

В Украине повысили пенсии для одной из категории граждан страны. Речь идет о тех, кто получает пенсию в размере менее 2200 гривен.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина Украины по инициативе Минсоциальной политики.

АиФ.ua подробнее разбирался в этом вопросе в новом материале.

Повышение выплаты ждет 30 тысячам пенсионеров. В частности, лицам с инвалидностью I группы, ежемесячная пенсия которых составляет менее 2200 грн. Им доплатят разницу, которой не хватает до этой суммы.

Министр социальной политики Марина Лазебная ранее сообщила, что «более 30 тысяч таких людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию».

«Сегодня мы решили вопрос доплаты к пенсии и подняли ее уровень до 2 200 гривен», - отметила чиновница.

С июля 2021 года, прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность составляет 1854 гривен.

С 1 июля после повышения среднего размера пенсии на 54 гривны, он составляет 3778 гривен.

Ранее мы сообщали, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с Донбасса для автоматического назначения пенсий могут воспользоваться специальным сервисом.