Украина В Минобразования назвали самые популярные вузы Украины среди абитуриентов

2021-07-26 20:00

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лидирует по количеству поданных абитуриентами заявлений на поступление в 2021 году.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки.

"Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (46 235)", - отмечается в сообщении.

Самые популярные специальности среди поступающих в бакалавриат:

филология - 76 371 заявление;

право - 67 720;

компьютерные науки - 66 123;

менеджмент - 62 227;

среднее образование - 44 136;

инженерия программного обеспечения - 43 618;

журналистика - 43 215;

психология - 39 529;

экономика 37 464;

маркетинг - 36 080.

Среди будущих магистров популярными являются такие высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданных заявлений), Национальный университет "Львовская политехника" (7 738) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (7 061).

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности: