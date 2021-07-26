Украина В Украине изменят систему оценивания в школах: подробности

2021-07-26 21:00

Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило методические рекомендации по оценке знаний учеников 1-4 классов. Теперь вместо цифр для оценки знаний детей будут использовать буквы.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минобразования.

«Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его (ученика — ред.) достижения и обозначать буквами — начальный (Н), средний (С), достаточный (Д), высокий (В)», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что одним из главных изменений в подходе к оценке знаний учащихся начальной школы является выражение оценки.

«На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения, интегрированному курсу, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения», — уточнили в МОН.

При этом рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Их можно выражать как устно, так и письменно.

В министерстве рекомендовали оценивать результаты обучения учащихся 1-4 классов вербальной оценкой.

«Объективных результатов обучения в 1-2 классах — вербальной оценкой, в 3-4 классах — или вербальной либо уровневой оценкой по выбору учреждения образования», — уточнили в ведомстве.