Украина Когда в Украине начнут штрафовать за пластиковые пакеты

2021-07-26 21:40

Совсем недавно в Украине вступил в силу Закон №1489-IX об ограничении оборота пластиковых пакетов. Его нормы вводятся в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу, то есть с 10 декабря этого года.

Напомним, что закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Документом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

1) сверхтонких пластиковых пакетов;

2) тонких пластиковых пакетов;

3) оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Данный запрет не распространяется на:

— биоразлагаемые пластиковые пакеты;

— сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Пластиковые пакеты, не отвечающие установленным данным Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения.

Законом запрещается безоплатное распространение пластиковых пакетов.

Также определены ответственность за нарушение требований законодательства в сфере распространения пластиковых пакетов в виде штрафов и порядок их наложения:

— за нарушение нормы относительно запрета распространения пластиковых пакетов предусмотрена ответственность в размере от пятисот до одной тысячи НМДГ (от 8500 до 17000 грн.), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения — в размере от одной тысячи до двух тысяч НМДГ (17000 до 34000 грн.);

— за безоплатное распространение пластиковых пакетов — в размере от ста до двухсот НМДГ (от 1700 до 3400 грн), а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения — в размере от двухсот до пятисот НМДГ (от 3400 до 8500 грн).