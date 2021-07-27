Украина Стоимость проезда резко взлетит: на сколько придется раскошелиться уже с сентября

2021-07-27 18:40

Цены на проезд неумолимо растут и бьют по кошелькам простых украинцев

С начала года тарифы в транспорте дважды пересматривались в результате в целом стоимость проезда увеличилась на 40%. Однако перевозчики предупреждают о новом повышении с началом осени.

Однако в эту субботу в Киевской области тариф на пригородный транспорт Ирпень - Киев - Ирпень, а также в направлении Гостомеля и Бучи поднялся до 27 грн. В направлении Бородянки, Клавдиево - с 30 до 37 грн, другие направления также не обойдет подорожание.

Глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко рассказал, что тарифы планировали поднять с сентября, но из-за карантина перевозчики сильно пострадали. Компании брали кредиты на покупки автобусов, но из-за отсутствия прибыли, выполнять обязательства перед банками не удавалось, поэтому перевозчиков обложили штрафными санкциями.

Также перевозчиков штрафовали за несоблюдение масочного режима среди пассажиров, а также за превышения лимита загрузки транспорта (50% пассажиров). Плюс сыграло роль и повышение цен на топливо.

Вследствие всех указанных факторов некоторые компании решили поднять проезд сейчас. А в сентябре остальные повысят цену от 10 до 16%.

По словам Павленко, компании перевозчиков несут основные убытки не из-за маленьких заработков, а по причини прикарманивания солидных средств водителями. Билеты и кондукторы не помогут, а вот выход - бесконтактная форма оплаты.