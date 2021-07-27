Украина В Минсоцполитики рассказали, кому в скором времени повысят пенсии

2021-07-27 19:00

Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения.

Уже в следующем году Минсоцполитики предложило включить пенсионеров, которым от 70 до 75 лет, в действующую программу адресных пособий.

Как информирует пресс-служба ведомства, каждый месяц доплату к пенсии сейчас получают украинцы, которым исполнилось 80 лет и составляет эта доплата 500 грн.

Кроме того, в 2021-м году к данной программе должны присоединиться украинцы, которым от 75 до 80 лет. Уже с 1 октября нынешнего года такие люди будут получать каждый месяц выплату в размере 400 грн.

Отмечается, что подобное расширение адресной программной помощи сделает богаче более 1 000 000 пенсионеров по всей Украине.

Помимо этого, в министерстве предлагают при подготовке проекта госбюджета на следующий год предусмотреть ещё ряд мер, призванных повысить социальную защиту украинцев.

Из этих мер стоит отметить повышение пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (с 1 января следующего года).

С 1 марта 2021г. правительство планирует индексировать страховые пенсии для порядка 10 000 000 украинцев.

А с 1 июля и с 1 декабря 2022г. в связи с повышением прожиточного минимума министерство обещает произвести очередные перерасчеты пенсий.

Ранее сообщалось, что в Украине анонсировали повышение пенсий для военных.