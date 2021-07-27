Украина В МОЗ назвали простые правила, которые помогут украинцам уберечься от жары

2021-07-27 22:00

 

Представители Минздрава напомнили украинцам, как правильно вести себя при жаре, которая снова пришла на территорию нашей страны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, если тело человека не способно охладиться при высоких температурах, жара может стать причиной ряда заболеваний:

  • солнечный удар;
  • тепловое истощение (перегрев тела);
  • тепловые судороги;
  • солнечный ожог;
  • высыпания.

Также в Минздраве назвали простые правила, которые помогут вам уберечься от чрезвычайной жары:

  • избегайте пребывания на солнце в жаркие часы с 11:00 до 16:00;
  • защищайтесь от солнца. Ищите средства защиты с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" с SPF 30 и более на этикетке - такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке. Носите свободную, легкий и светлую одежду. Надевайте одежду с длинными рукавами, надевайте солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей), шляпа, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею;
  • поддерживайте водный баланс независимо от того, насколько вы активны. Пейте много, маленькими порциями, не ждите ощущения жажды. Посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть противопоказания по состоянию здоровья. Не пейте сладкие напитки и алкоголь;
  • по возможности лучше оставайтесь в зданиях с кондиционером. Если дома его нет - зайдите в кондиционированных общественных помещений. Даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь телу адаптироваться к жаре на улице;
  • избегайте потребления горячих и тяжелых блюд. Они создают дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела;
  • не забывайте позаботиться о домашних любимцах. Животным нужно много свежей воды.

"Помните, что оставлять детей или животных в припаркованном авто - опасно! Машина быстро нагревается, поэтому риск получить неблагоприятные последствия жары значительно увеличивается. Наслаждайтесь летом безопасно и берегите свое здоровье", - добавили в ЦОЗ.

Скриншот: простые правила, которые помогут вам уберечься от чрезвычайной жары

 

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