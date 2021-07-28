Украина Ученые выяснили, какое количество алкоголя приносить пользу организму

2021-07-28 19:00

Ученые заявили. что в умеренных дозах алкоголь может приносить пользу здоровью, сообщает MedicalXpress.

По данным издания, исследования показали, что люди, которые полностью отказались от алкоголя, больше рискуют столкнуться с сердечно-сосудистых болезнями и их последствиями.

Ученые сравнили данные 48 тысячах человек, столкнувшихся с болезнями сердечно-сосудистой системы. Затем они сравнили количество алкоголя, который те употребляют, с риском инфаркта, инсульта и смерти в течение 20 лет.

По результатам анализа, 6-8 граммов чистого спирта в день снижают риск повторного инфаркта или инсульта на 27% по сравнению с теми, кто не пьет совсем.

Максимальная же доза алкоголя, которая несет организму пользу, - 15 граммов в день - это примерно бутылка вина в неделю.

Так, ученые отметили, что людям с болезнями сердца не обязательно полность отказываться от алкоголя, а лишь сократить его потребление до допустимой нормы.