Украина Вода, отопление, вывоз мусора: как выросли долги киевлян за ЖКХ

2021-07-28 20:20

Почти треть киевлян имеет долги перед КП "Киевтеплоэнерго" за горячую воду, еще чуть больше четверти жителей столицы – за услуги централизованного отопления.

Такими данными по состоянию на 1 июля поделились в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, сообщают УНН.

По данным коммунальщиков, не платят за ЖКУ по состоянию на 1 июля 2021 года:

за централизованное снабжение горячей водой — 31,3%, централизованное отопление — 26,6% потребителей;

за вывоз твердых и крупногабаритных бытовых отходов, перед КП "Киевкоммунсервис" — 26,1% потребителей;

за содержание домов, сооружений и придомовых территорий и другие услуги перед КП "Управляющими компаниями 10-ти районов Киева" и предварительным исполнителями данных услуг — 34,3% потребителей;

за централизованное водоснабжение и водоотвод перед ЗАО “АК “Киевводоканал” — 7,9% потребителей.

По данным концерна "Центр коммунального сервиса", за период с 1 января по 1 июля 2021 года задолженность возросла, в частности: