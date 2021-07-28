Украина Вода, отопление, вывоз мусора: как выросли долги киевлян за ЖКХ

2021-07-28 20:20

 

Почти треть киевлян имеет долги перед КП "Киевтеплоэнерго" за горячую воду, еще чуть больше четверти жителей столицы – за услуги централизованного отопления.

Такими данными по состоянию на 1 июля поделились в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, сообщают УНН.

По данным коммунальщиков, не платят за ЖКУ по состоянию на 1 июля 2021 года:

  • за централизованное снабжение горячей водой — 31,3%, централизованное отопление — 26,6% потребителей;
  • за вывоз твердых и крупногабаритных бытовых отходов, перед КП "Киевкоммунсервис" — 26,1% потребителей;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий и другие услуги перед КП "Управляющими компаниями 10-ти районов Киева" и предварительным исполнителями данных услуг — 34,3% потребителей;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод перед ЗАО “АК “Киевводоканал” — 7,9% потребителей.

По данным концерна "Центр коммунального сервиса", за период с 1 января по 1 июля 2021 года задолженность возросла, в частности:

  • за горячую воду — на 12,3%;
  • за отопление — на 45%;
  • за вывоз мусора — на 15,1%;
  • за услуги по содержанию домов и придомовых территорий — на 9,9%;
  • за водоснабжение и водоотвод — на 7,3%.
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