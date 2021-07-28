Украина Магнитные бури в августе: даты, как помочь своему организму

2021-07-28 21:00

В начале августа 2021 года украинцев ждет магнитная буря. Ее стоит ожидать 10 августа.

По другим данным, стоит ждать по крайней мере три магнитных всплеска - в начале, в середине и в конце месяца.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Однако, по данным ТСН, специалисты, которые анализируют солнечную активность, в августе ждут влияние на Землю целых трех мощных вспышек.

В эти дни людям советуют не нагружать себя лишней физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Магнитные бури в августе ожидаются в следующих датах:

2-3 августа. В начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

16-17 августа. К Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18-20 августа. После мощной магнитной бури придет новая — средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.

Распространенные реакции человека на магнитные бури

нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня;

сильные головные боли;

изменчивость артериального давления;

рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации;

обострение хронических заболеваний;

расстройства психического и психологического характера;

учащение сердцебиения, тахикардия.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Следует обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника.

Обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, но не бегать.

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточному количеству воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.