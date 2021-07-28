Магнитные бури в августе: даты, как помочь своему организму

В начале августа 2021 года украинцев ждет магнитная буря. Ее стоит ожидать 10 августа.
По другим данным, стоит ждать по крайней мере три магнитных всплеска - в начале, в середине и в конце месяца.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Однако, по данным ТСН, специалисты, которые анализируют солнечную активность, в августе ждут влияние на Землю целых трех мощных вспышек.
В эти дни людям советуют не нагружать себя лишней физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.
Магнитные бури в августе ожидаются в следующих датах:
2-3 августа. В начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.
16-17 августа. К Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.
18-20 августа. После мощной магнитной бури придет новая — средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.
Распространенные реакции человека на магнитные бури
Как помочь себе во время магнитных бурь
Следует обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника.
Обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, но не бегать.
Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также очень хорошо питаться. Отдавать предпочтение следует здоровой пище и достаточному количеству воды, а от жареного и жирного лучше отказаться.