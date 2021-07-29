Украина В Украине хотят дополнить школьную программу новым предметом

2021-07-29 19:00

Родители украинских школьников предлагают ввести новый предмет

В украинских школах хотят ввести новый предмет и дополнить программу. Предлагается детей учить правилам дорожного движения с первых классов.

Такая петиция появилась на сайте Президента Украины.

Украинцы предлагают с первого класса учить малышей правилам дорожного движения. По мнению родителей, эти знания детям точно пригодятся.

Для того, чтобы петиция была принята, она должна собрать 25 тысяч подписей.

Стало известно, как будут работать школы в новом учебном году. Для того, чтобы учебное заведение продолжило работу, не менее 80% его сотрудников должны быть вакцинированы. Требование будет действовать, если регион покинет так называемую "зелёную" зону.

В Украинских школах хотят отказаться от выставления оценок ученикам. Пока речь идет о начальной школе. Вместо цифр учитель будет оценивать уровень подготовки ученика и качество выполненной работы. Предлагается ввести четыре категории оценивания. Буква «Н» - начальный уровень знаний, «С» - средний уровень подготовки, «Д» - достаточный и «В» - высокий уровень знаний.