Украина В Украине вводят новые штрафы: кому придут "письма счастья"

2021-07-29 21:40

 

Уже с 1 октября 2021 года украинцев будут штрафовать ещё за одно нарушение, причем происходить это будет в прямом эфире.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, с начала второго месяца осени штрафы будут приходить в автоматическом режиме тем, кто нарушил нормы габаритно-весового контроля.

Министр утверждает, что на сегодняшний день уже проведены все необходимые для этого законодательные изменения.

Поэтому, с 1 октября ведомство сможет штрафовать украинцев в автоматическом режиме.

Также чиновник сообщил, что в нашей стране до конца текущего года планируется дополнительная установка ещё 40 комплексов весового контроля в автоматическом режиме. Всего к началу 2022 года по Украине их будет до 140 штук.

Ранее сообщалось, что украинцам приходят платежки с новыми штрафами.

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