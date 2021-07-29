Украина В Украине вводят новые штрафы: кому придут "письма счастья"

2021-07-29 21:40

Уже с 1 октября 2021 года украинцев будут штрафовать ещё за одно нарушение, причем происходить это будет в прямом эфире.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, с начала второго месяца осени штрафы будут приходить в автоматическом режиме тем, кто нарушил нормы габаритно-весового контроля.

Министр утверждает, что на сегодняшний день уже проведены все необходимые для этого законодательные изменения.

Поэтому, с 1 октября ведомство сможет штрафовать украинцев в автоматическом режиме.

Также чиновник сообщил, что в нашей стране до конца текущего года планируется дополнительная установка ещё 40 комплексов весового контроля в автоматическом режиме. Всего к началу 2022 года по Украине их будет до 140 штук.

Ранее сообщалось, что украинцам приходят платежки с новыми штрафами.