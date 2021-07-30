Украина На столичном Подоле парень подорвал себя после ссоры с девушкой

2021-07-30 12:40

В Киеве на улице Кирилловской в Подольском районе произошел взрыв, погиб молодой парень. Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

"Взрыв, который был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районах, произошел около 23:10 на территории психиатрической больницы в заброшенном недострое на Кирилловской, 103", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, по недостроенному зданию гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из здания и в этот момент произошел взрыв. Парень умер на месте. Предположительно, парень подорвал себя сам.

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В Одесской области спасли подростка, которого течением унесло на надувном матрасе 2021-07-30 11:43