Украина Взрыв на Гончара в Киеве: у полиции уже есть первая версия, заведено дело

2019-11-22 11:40 165

Полиция Киева открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса по факту взрыва в подъезде дома на ул. Олеся Гончара, 67, в центре города.

Как сообщает полиция Киева, на месте происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждена внутренняя отделка.

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Кроме того, участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жителей дома. Также следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению.