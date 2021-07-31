Украина Укрпочта сделала важное заявление о доставке пенсий

2021-07-31 10:30

 

Кабинет министров Украины отложил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября до 1 января 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Укрпочты, изменения были закреплены в постановлении №277 от 26 мая 2021 года.

Главная причина такого решения – неготовность банковской инфраструктуры и систематические закрытия отделений.

Кроме того, банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины, то есть 13 млн человек доступа к ним не имеют и не могут пользоваться банковскими услугами.

В то же время Укрпочта покрывает 100% населенных пунктах и может оказывать финансовые услуги всем украинцам.

"До 2023 года доставку пенсий по-прежнему наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Уверен, за это время будет разработан механизм, который упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Укрпочта сделала важное заявление о доставке пенсий 2021-07-31 10:30
КАРТА Прогноз погоды на выходные 31 июля - 1 августа: украинцев ждет жаркий и грозовой уикенд 2021-07-30 20:34