За что у украинцев могут забрать пенсии: юрист перечислил причины

2021-08-01 13:00

Лишили пенсии: кто принимает решение по пенсиям

Названо 5 причин, по которым в Украине могут забрать пенсию. К ним относятся: если получили по поддельным документам, если ошибка в фамилии, если пенсионеры живут за границей, если не получали пенсию 6 месяцев подряд, а также это касается переселенцев, которые меняют место жительства.

Об этом подробнее рассказал юрист Александр Плахотник.

Он сразу отметил, что ожаловать любую причину можно через суд, но перед этим нужно отправить письменное обращение в Пенсионный фонд Украины, получить от них в такой же форме ответ и затем обратиться в Фонд с возражением. И только если не будет реакции - идти в суд.

Украинцы, получавшие выплаты по поддельным документам

Министерство финансов и Пенсионный фонд проверяют регулярно наличие подобных нарушений.

Ошибка в фамилии или имени

По словам эксперта, весь стаж, который наработался до введения электронного учета, можно подтвердить только с помощью трудовой книжки. Если ПФУ найдет там ошибку в имени или фамилии, то может стаж не засчитать. Таким образом, стажа может не хватить для выхода на пенсию, а значит ее не дадут.

Пенсионеры живут за границей

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в статье 49 (Прекращение и возобновление выплаты пенсии) Закона Украины.

Стоит учесть, что по прибытию гражданина в страну, пенсию могут не возобновить автоматически, поэтому придется обращаться с заявлением в Фонд.

Не получали пенсию 6 месяцев подряд

Кроме того, законом предусмотрено, что если украинец не получает свою пенсионную выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

Переселенцы, меняющие место жительства

"Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.