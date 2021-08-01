Украина Минимальная пенсия: когда украинцам ждать повышения выплат

2021-08-01 14:30

В течение ближайших трех лет в Украине планируется увеличить минимальную пенсию с 2600 до 3066 гривен. Согласно закону, для отдельных категорий минимальная пенсия не может быть ниже, чем 40%.

АиФ.ua в своем новом материале разбирался подробнее, когда украинцам ждать повышения пенсионных выплат.

В принятой Верховной Радой бюджетной резолюции сказано, что ближайшее повышение ожидается в декабре этого года. Как будет меняться размер гарантированной пенсии:

с 1 декабря 2021-го – 2600 грн пенсия (6500 грн минималка);

с 1 октября 2022-го – 2 680 грн пенсия (6700 грн минималка);

с 1 января 2023-го – 2 870 грн пенсия (7176 грн минималка);

с января 2024-го – 3 066 грн пенсия (7665 грн минималка).

Такой размер минимальной выплаты касается только тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Требования по стажу для женщин составляет 30 лет, а для мужчин – 35 лет.

Пенсионный возраст в Украине сейчас составляет 60 лет. Но выходить в этом возрасте на заслуженный отдых могут только те, кто выполнил требования по стажу. И эти требования будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027-го.

Уже в 2028-м в 60 лет на пенсию смогут выйти те, у кого есть 35 и более лет стажа.

В 63 года смогут выйти на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа, а в 65 лет - те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Раньше мы уже писали, что в Украине повысили пенсии для одной из категории граждан страны. Речь идет о тех, кто получает пенсию в размере менее 2200 гривен.

Повышение выплаты ждет 30 тысяч пенсионеров. В частности, лицам с инвалидностью I группы, ежемесячная пенсия которых составляет менее 2200 грн. Им доплатят разницу, которой не хватает до этой суммы.