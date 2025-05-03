ВОЙНА В Украине Раскрыта схема кражи государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших солдат

2025-05-03 09:32

Раскрыта схема незаконного получения государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших военнослужащих. Предъявлено подозрение военнослужащему-дезертиру, его матери и брату, информирует ГБР.

Следствие установило, что в августе 2023 года военнослужащий самовольно покинул место службы на Луганщине и сразу сообщил об этом своим родственникам.

"В военной части его признали без вести пропавшим, чем воспользовался брат, предложив инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения", – говорится в сообщении.

После этого мать и брат военнослужащего ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего.

"С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи", – отметили в ГБР.

При этом брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление о пропаже родственника на фронте, на основании которого самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители раскрыли схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое фигурантов задержаны и помещены под стражу. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28, ч.5 ст.190 УК Украины).

Дополнительно одному из братьев предъявлено подозрение в дезертирстве (ч.4 ст.408 УК Украины), другому – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.