Украина Украинцам прояснили, как в августе изменятся пенсии и тарифы на коммуналку

2021-08-02 18:20

В августе в Украине более 400 тысячам военных пенсионеров выплатят надбавки, в том числе за июль, благодаря чему у некоторых из них пенсия вырастет на 45%.

Об этом сообщает портал "Хвиля".

В августе надбавку в 2 тысячи гривен выплатят и тем экс-военным, которым назначили пенсию до начала марта 2018 года.

Несмотря на то, что активно ходили о повышении тарифов на электроэнергию и делении пользователей на 4 группы в августе этого не произойдет. Цена одного киловатта останется на уровне 1,68 грн.

В последний месяц лета также не повысятся тарифы на газ и горячую воду. Стоимость голубого топлива зафиксирована годовыми тарифами, которые будут действовать до конца апреля следующего года.

Сейчас цены на газ колеблются от 7,88 до 13,5 грн./куб. м зависимо от поставщика.

Среди других изменений в августе: вступление в силу закона о е-паспортах, завершение вступительной кампании в учебных заведениях, предоставление Нафтогазу статуса поставщика последней надежды для всех украинских потребителей.