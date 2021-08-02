Украина Украинцев настигло новое подорожание: установлены новые цены со 2 августа

2021-08-02 17:00

Цена на бензин и дизельное топливо выросла

Розничные цены на бензин и дизельное топлипо выросли по сравнению с предыдущим днем.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Эксперт «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн прогнозирует, что автогаз подорожает на 1 грн.

Напомним, что украинцев ожидает повышение тарифов на отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги в 2021 году. Отмечается, что темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням и в 2022-2023 годах.