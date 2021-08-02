Украина Депутаты предлагают выплачивать свидетелям ДТП премии

2021-08-02 19:40

Медиадоказательства аварии предлагают пересылать через мобильное приложение "ДіЯ". В случае привлечения виновного к ответственности приславшему фото или видео выплатят 10% от штрафа.

В Веровной Раде Украины рассматривается законопроект, которым предлагается разрешить свидетелям дорожно-транспортных происшествий присылать в полицию фото и видео свидетельства аварий и получать за это вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Законопроект предполагает, что свидетели ДТП смогут присылать фото и видео доказательства аварий через приложения "ДіЯ". Этот даст возможность фиксировать время и место съёмки. В случае, если виновник аварии будет выплачивать штраф, свидетелям ДТП будут перечислять 10% от его размера.

Кроме того, известившим об аварии предполагается предоставление бесплатной правовой помощи.

Чтобы избежать фальсификации доказательств для получения материальной выгоды, авторы законопроекта предлагают криминализировать ответственность за создание ложных улик.

В то же время, водители смогут опротестовать доказательства и провести экспертизу их подлинности. Стоимость простого анализа составит 1 тыс. 407 грн, средней - 4 тыс. 688 грн, сложной - 9 тыс. 870 грн. Деньги за экспертизубудут взысканы или с недобросовестного свидетеля ДТП, или с водителя-нарушителя, если его вна будет доказана.