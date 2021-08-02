Украина Дерево могло рухнуть от удара молнии: новые подробности гибели парня и девушки во Львове

2021-08-02 20:20

Причиной трагедии во Львове, где погибли 20-летний парень и его 18-летняя подруга в Стрыйском парке поздно вечером 1 августа, мог стать удар молнии. Именно она могла угодить в дерево, от которого отвалилась ветка и упала на молодых людей.

Об этом рассказала начальница управления экологии Львовского городского совета Александра Сладкова во время брифинга муниципальных служб. Она отметила, что клен, ставший роковым для пары, не имел никаких повреждений или гниения, которые могли бы стать причиной обрушения дерева даже под давлением ветра.

"Высока вероятность, что в соседний ствол попала молния, а это, возможно, привело к падению деревьев вокруг. Я сегодня обошла весь Стрыйский парк: в других частях поваленных деревьев я практически не видела, а тут было более пяти сломанных деревьев", – рассказала чиновница.

Произошедшую трагедию прокомментировал на заседании и мэр Львова Андрей Садовой. Он с горечью подчеркнул, что молодых людей убило дерево, которое не должно было упасть согласно всем законам природы.

"Имею большую просьбу к нашим жителям: когда есть предупреждение о буре, будьте осторожны, старайтесь находиться в это время в помещениях, а не на улице. Непогода может привести к любой нестандартной ситуации", – призвал городской голова.