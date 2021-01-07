Мир Сгоревшие миллиарды: сколько биткоинов потеряно из-за забытых паролей и выброшенных компов

2021-01-07 11:14 322

В мире навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов рассказал руководитель отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас. Вывод этой криптовалюты невозможен из-за забытых паролей или повреждения оборудования.

Всего же на данный момент добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона.

Сегодня биткоин является самой популярной криптовалютой. Стоимость одной монеты уже преодолела рубеж в 35 тысяч долларов.

История блокчейна началась с 2009 года, когда на первом кошельке появилась запись о поступлении 50 монет за майнинг. По данным bitinfocharts.com за более чем 8 лет существования биткоина было создано около 20 млн адресов, и в разное время майнинг приносил разную "доходность" своим владельцам. Долгое время биткоины воспринимались, как результат и процесс некой игры, ключи от кошельков массово терялись, пропадали вместе с жесткими дисками, выбрасывались со старыми компьютерами и сломанными ноутбуками.

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