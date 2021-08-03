Украина Тарифы на коммуналку взлетят, сколько и за что придется платить: "Минимум на 50% больше"

2021-08-03 16:40

Украинцам советуют готовиться к росту тарифов на горячую воду и отопление

Дело в том, что голубое топливо для теплокоммунэнерго взлетело в цене почти в два раза. Поэтому подорожание отдельных коммунальных услуг для потребителей может составить до 40%, пишет «Обозреватель».

Уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров, что почти вдвое дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне.

Такая цена возникла из-за квотирования объемов газа, утверждают в Ассоциации «Укртеплокоммунэнерго». Отмечается, что корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения – практически невозможна, и в случае недобора – эти объемы на следующие периоды не переносятся. А вот за сверхнормативные объемы использованного газа в течение отопительного сезона придется заплатить минимум на 50% больше, ведь такой газ стоит существенно дороже и имеет постоянную тенденцию меняться ежемесячно, причем в сторону увеличения.

К тому же для тепловиков возникла еще одна сложность за газ они рассчитываются с "Нафтогазом" наперед, авансом, а вот платежи населения принимают после использования услуги. Вследствии этого возникает разница, которую приходится покрывать за счет своих ресурсов, которых, как утверждают тепловики, практически нет.