Украина Катастрофа на "Ривнеазот": исследование проб почвы показало огромное содержание нитратов и азота

2021-08-05 08:15

Госэкоинспекция завершила исследования почв, отобранных на 11 площадках площадью 100 м² после аварии на заводе Ровноазот.

В большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный в Facebook.

Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии.

Превышение показателей нитратов и азота зафиксировано:

• Вблизи "Ривнеазот" (500 м к юго-западу от завода) - по нитратам в 10 раз;

• г. Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца - по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

• вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны - по нитратам в 4,3 раза;

• вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны - по нитратам в 1,7 раза;

• вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны - по нитратам в 1,9 раза;

• вблизи с. Городок, с южной стороны - по нитратам в 1,8 раза.

Отмечается, что превышение показателей в почве может быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.