Украина С 1 сентября пенсии в Украине будут выплачивать по новым правилам: что изменится

2021-08-04 19:00

 

В Украине с 1 сентября пенсионеры, которые до сих пор получали деньги через "Укрпочту", должны выбрать один из банков и открыть в нем счет.

Для этого Министерство финансов уполномочило 44 банка.

Для получения пенсии через банк, пенсионеру нужно открыть в нем счет и подать соответствующее заявление. Его необходимо либо лично подать в орган Пенсионного фонда по месту проживания, либо оставить в банке, а он уже передаст его в ПФ.

Пенсионеры, которые не сделают этого до 1 сентября, будут получать свои выплаты через текущий счет "Ощадбанке", который будет открыт по обращению Пенсионного фонда. Пенсионеру сообщат об этом.

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