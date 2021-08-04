С 1 сентября пенсии в Украине будут выплачивать по новым правилам: что изменится

В Украине с 1 сентября пенсионеры, которые до сих пор получали деньги через "Укрпочту", должны выбрать один из банков и открыть в нем счет.
Для этого Министерство финансов уполномочило 44 банка.
Для получения пенсии через банк, пенсионеру нужно открыть в нем счет и подать соответствующее заявление. Его необходимо либо лично подать в орган Пенсионного фонда по месту проживания, либо оставить в банке, а он уже передаст его в ПФ.
Пенсионеры, которые не сделают этого до 1 сентября, будут получать свои выплаты через текущий счет "Ощадбанке", который будет открыт по обращению Пенсионного фонда. Пенсионеру сообщат об этом.