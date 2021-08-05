Украина В Украине можно обновить паспорт по-новому: какие правила действуют во время карантина

2021-08-05 17:40

Украинцам нужно обновлять паспорт в случае изменения фамилии или по достижению определенного возраста. Если не сделать это вовремя, то можно получить штраф, но на время действия карантина его отменили. Однако наличие недействующего документа изрядно усложняет жизнь.

Что делать тем, кто не успел обновить паспорт-книжечку в течение месяца и что становится недоступным человеку с недействующим удостоверением личности.

Есть целый ряд информации, которую нужно постоянно обновлять в паспорте – изменение фамилии и места регистрации, новое фото по достижению 25 или 45-летнего возраста. Обратиться для обновления документа можно в любой Центр предоставления административных услуг. Однако иногда украинцы откладывают поход в ЦПАУ на потом и усложняют себе жизнь.

"Я знала, что надо изменить фото в паспорте, но все было некогда. А здесь мне срочно понадобилась кредитка, но банк отказал. Оказывается без новой фотки паспорт считается недействительным. Тогда я пришла в себя, что не смогу купить даже билеты на поезд и поездка на море под вопросом", – рассказала киевлянка.

Если вам исполнилось 25 или 45 лет, тогда у вас есть месяц для того, чтобы обновить паспорт. Можно или вклеить фотографию в паспорт-книжечку, или получить ID-карту. В первом варианте в ЦПАУ надо идти уже с готовыми двумя фотографиями размером 3,5х4,5 см, а во втором вас сфотографируют на месте.

"Раньше для тех, кто обратился позднее чем за месяц предусматривался штраф и автоматически выдавали уже ID-карту. Сейчас она по выбору. На время действия карантина сроки продлили, можно в любой момент прийти, взять фото и обновить документ", – сообщили в ЦПАУ Соломенского района Киева.

Получается, что на время действия карантина украинцы могут обновить паспорт-книжечку и не переживать, что им автоматически выдадут ID-карту. Да и штрафы для запоздалых тоже отменили. Однако затягивание все равно имеет свой минус, ведь необновленный паспорт считается недействительным.