Мир Пожары в Греции: посольство сообщило, пострадали ли украинцы

2021-08-05 19:40

Украинские граждане на сегодня не обращались в дипломатические учреждения страны в Греции в связи с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщили в консульском подразделении Посольства Украины в Греции.

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"По состоянию на 13:00 05.07.2021 обращений от граждан Украины, которые пострадали от пожаров в Греческой Республике, или сообщений от греческих государственных органов относительно таких пострадавших в Посольство не поступало", - сообщили в посольстве.

Детали

По данным дипломатов, консульскими должностными лицами установлено и поддерживается коммуникация с ответственными представителями органов местной власти районов, где произошли и продолжаются пожары, с целью оперативного предоставления Посольством, в случае обнаружения пострадавших граждан Украины, во взаимодействии с греческими органами соответствующей помощи в пределах компетенции диппредставительства.

Добавим

Накануне жителей греческого Крита предупредили об очень високом риске пожара.

По данным Ekathimerini, лесной пожар во вторник на острове Эвия уничтожил 2000 гектаров земли, на которых находятся леса, дома, склады, производственные планы и туристические объекты.

Сегодня, 5 августа, пожар приблизись к руинам античной Олимпии.

Пожары в Средиземноморье

Греческие метеорологи ранее предупредили, что в ближайшие десять дней страну ждет сильная жара. По данным Греческой национальной метеорологической службы, температура может достигать 44 градусов по Цельсию.

Соседняя Турция пострадала от лесных пожаров, в результате которых на этой неделе погибли не менее 10 человек.