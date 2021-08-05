Украина Сколько стоит обучение в Польше для украинцев

2021-08-05 20:20

 

Все большее количество еще вчерашних школьников выбирают поступление в иностранные вузы. Польша - самая популярная страна среди украинцев, которые мечтают жить в ЕС.

Об этом сообщают Факты.

Образование в Польше дает много преимуществ, но иногда может обойтись дешевле, чем обучение в Украине.

Стоимость обучения.

За год за обучение в одном из десяти лучших университетов Польши придется отдать от € 2 до € 10 тыс. Это зависит от факультета. Дороже обойдутся такие специальности, как информационные технологии, биоинженерия, филология и архитектура. Дешевле изучать право и нацбезопасность.

Впрочем, университеты не из первой десятки предлагают обучение по ценам от € 1000 за год обучения. В частных университетах можно учиться от € 800, но качество образования в таких учебных заведениях может быть ниже.

Учиться в польских государственных вузах можно бесплатно. Здесь есть несколько вариантов.

Во-первых, если вы имеете карту поляка. Такой документ дает возможность не только учиться бесплатно, но и получать стипендию. То есть наравне с польскими студентами. Право на бесплатное образование в Польше также имеют иностранные студенты, которые знают польский язык на уровне С1, что должно быть подтверждено сертификатом Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка.

Стоимость жилья

Студент может поселиться в общежитии университета. Стоимость за месяц колеблется в пределах € 100-200. Также можно арендовать комнату в квартире. В Варшаве цены на аренду комнаты стартуют от 200 €.

Питание

Продукты питания в Польше стоят примерно столько же, сколько и в Украине.

Условия поступления в польский вуз

Успешный кандидат на поступление должен:

  • иметь высокий балл аттестата;
  • успешно сдать экзамены университета;
  • подтвердить знание польского языка на уровне B2: обычно проверку проводит сам университет. Тест охватывает письменное задание; устное общение; аудирование.
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