Украина Осенью тарифы на коммунальные услуги в Украине снова взлетят - по кому ударит новое подорожание

2021-08-06 20:34

С началом отопительного сезона в Украине будут резко повышаться тарифы на коммунальные услуги. Больше всего подорожание коснется тех, кто пользуется централизованным отоплением и горячей водой.

Как сообщает "Обозреватель", стоимость газа в отопительном сезоне влияет на две категории потребителей.

Первые – те, кто отапливает дома или квартиры непосредственно газом. У них, преимущественно, ситуация довольно понятная. Еще в мае газопоставляющие компании перевели своих потребителей по умолчанию на годовой тариф. В зависимости от компании цена варьируется от 7,88 до 13,5 грн за кубометр. И она будет неизменной.

Но среди людей, которые топят газом, есть и небольшая доля тех, кто менял поставщика или тарифный план прошлой осенью, чтобы сэкономить. У них, преимущественно, пока тарифы ниже. Но вот когда их годовые контракты закончатся, предложат ли им газ по той же цене, что и остальным, или же он будет уже дороже – пока под вопросом. Как утверждает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, в этой ситуации нет универсального решения и все зависит от поставщика.

Но больше всего рост цен на голубое топливо коснется той категории граждан, кто пользуется централизованным отоплением и горячей водой. Здесь ценообразование будет формироваться на местах. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15 до 70% в зависимости от региона, города или территориальной общины.

"Тарифы будут зависеть от того, насколько хорошо налажена работа, – говорит Рябцев. – Насколько согласована структура цены с местными органами власти. Является ли теплокоммунэнерго коммунальным, государственным или частным предприятием".

"Корректировка завышенных квот в межсезонье в сторону уменьшения практически невозможна, и в случае недобора эти объемы на следующие периоды не переносятся, – говорит вице-президент Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло. – А за сверхнормативные объемы использованного газа в течение отопительного сезона придется заплатить минимум на 50% больше, ведь стоимость такого газа значительно выше и имеет постоянную тенденцию меняться ежемесячно, причем в сторону увеличения".

Вторая проблема для тепловиков: теперь за газ они рассчитываются с "Нафтогазом" наперед, авансом, а вот платежи население принимает после использования услуги. Возникает разница, которую покрывать приходится со своих ресурсов, которых, по словам тепловиков, практически нет.