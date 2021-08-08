Украина Субсидии могут резко уменьшить: какой "подарок" готовит власть украинцам

2021-08-08 11:30



Кабинет министров Украины планирует сократить на 50% нормы потребления коммунальных услуг, используемых для выявления размера субсидии. Таким образом, размер субсидий может уменьшиться в случае возврата показателей к таким, которые были весной 2020 года.

Об этом заявил директор департамента социальной политики Института местного развития Антон Левицкий в эфире телеканала "Украина 24" 7 августа.

Он считает, что введение этих нормативов было "популистским" и "непродуманным". Их ввели еще на пике пандемии коронавирусной инфекции и локдауна, когда большинство украинцев+ сидели дома. По словам Левицкого, власть забыла, что 80% получателей субсидий - пенсионеры, которые и так проводили много времени дома.

"80% пенсионеров и так находятся дома, и объемы потребления для них не увеличились. Но, вместо того чтобы передать эти деньги врачам или на борьбу с последствиями локдауну, просто увеличили размер субсидий", - отметил эксперт.

Он добавил, что теперь уже у правительства не хватает денег на соответствующие выплаты. Одним из способов, по мнению Левицкого, является снятие этих ограничений.

"Это примерно на треть уменьшится размер субсидий, но не всех, а только на воду, газ (бытовые нужды), электричество. Уменьшение составит 50-250 грн, не больше", - сказал он.