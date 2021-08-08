Украина Пенсия без страхового стажа: Кабмин планирует решить вопрос с выплатами

2021-08-08 15:00

В Министерстве социальной политики разрабатывают проект закона, который может засчитать страховой стаж тем, кто работает в теневом секторе экономики. Другими словами, речь идет о тех, кто не имеет официального трудоустройства, а значит не уплачивает налоги в Пенсионный фонд.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

Чиновница рассказала, что полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, поскольку по достижению пенсионного возраста останутся без необходимых 15 лет стажа.

Поэтому правительство хочет решить этот вопрос и изменить действующие на данный момент нормы законодательства.

«Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше, потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию», – рассказала министр.

Без пенсии могут остаться и те, кто работает на неполной занятости.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения рассказал о том, что с 2023 года в Украине начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями.