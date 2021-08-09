Украина ​Чиновникам запретят требовать от украинцев справки: как будут оформлять документы

2021-08-09 16:20

В ноябре-декабре 2021 года Украина должна будет перейти в режим "без бумаг", когда чиновники не смогут требовать бумажные документы и справки, ведь вся нужная информация будет содержаться в электронных реестрах.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" спустя три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, после перехода в режим paperless ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, а будет сам заниматься ее поиском, поскольку вся информация будет в электронных реестрах.

Премьер отметил, что благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.

По словам Шмыгаля, Минцифра активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

Напомним, если в управлении соцзащиты населения при назначении субсидии просят приложить справки о составе семьи или с газового участка об отсутствии задолженности, и мотивируют тем, что именно таким должен быть полный пакет документов на оформление субсидии, то чиновникам нужно напомнить, что граждане подают только заявление и декларацию о доходах. Остальные дополнительные сведения о претенденте на субсидии органы соцзащиты могут получить, подав в 5-дневный срок с момента получения заявления и декларации запрос в те или иные структуры. Это предусмотрено п.п. 43 и 50, 501 Положения о порядке назначения субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848.