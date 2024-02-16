ВОЙНА В Украине В Украине начали массово отменять справки ВВК о непригодности к воинской службе

2024-02-16 21:36

Первый заместитель председателя Национальной полиции, глава Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сообщил, что правоохранители проверяют справки военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе. В настоящее время 1200 таких документов уже отменены. Об этом он рассказал в интервью Цензору.НЕТ.

"Если брать ВВК, то проводится колоссальная работа по проверке ранее предоставленных справок. Потому что это тоже нужно проверять. Мы изъяли 45 тысяч медицинских дел, которые сейчас пойдут на тщательные проверки совместно с ВВК областей и МСЭК уже на самом высоком уровне. И уже есть даже наработка по отмене выданных ранее документов. Только в результате наших запросов центральной ВВК и ВВК в регионах 7,5 тысячи справок о непригодности оставлено в силе, а 1200 отменено", - отметил Цукридзе.

По его словам, правоохранители направили в МСЭК 21 тысячу медико-экспертных дел об установлении инвалидности. В результате 6,3 тысячи из них были признаны сомнительными, их направили на еще одно рассмотрение.

Первый заместитель председателя Национальной полиции также проинформировал, что в прошлом году Нацполиция объявила должностным лицам ТЦК, ВВК, МСЭК и их сообщникам 63 подозрения.

"К уголовной ответственности привлекаются как рядовые работники, которые за "услуги" получали по несколько тысяч долларов, так и руководители этих учреждений разного уровня (начальники ТЦК, председатели ВВК), которые на таких "сделках" зарабатывали десятки, а то и сотни тысяч долларов, например, на Волыни следователи задокументировали 11 эпизодов трех участников ОПГ, в которую входил член ВВК при одном из ТЦК области. Они подрабатывали документы для незаконного пересечения границы и таким образом "заработали" около 30 тысяч долларов", - рассказал Цукридзе.