ВОЙНА В Украине Нововведения месяца: что изменилось для украинцев с 1 июня

2022-06-01 17:30

С 1 июня украинцев ожидает ряд изменений, касающихся разных сфер нашей страны - соцвыплат, тарифов на коммуналку, материальной помощи и других.

Журналисты рассказали, что именно изменится для обычных граждан в первый месяц лета.

Коммунальные тарифы

С 1 июня 2022 года цены на газ в Украине будут повышены. Однако это повышение не отразится на тарифах обычного населения, оно касается предприятий тепловой коммунальной энергетики и происходит в пределах трехлетних договоров. Цена вырастет более чем в 3 раза - 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Согласно документу будут установлены следующие цены:

с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) - 24 356,38 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, однако с учетом услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед, стоимость составит 29 391,55 грн/тыс. куб. м по НДС;

июнь 2022 года (без фиксированного объема) – 24 434,67 грн без НДС за тыс. куб. м, а с учетом услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности в сутки вперед, она составит 29 485,5 грн/тыс. куб. м по НДС;

с 1 июня 2022 года по 21 декабря 2022 года (с фиксированным объемом) - 13 658,42 грн без НДС за тыс. куб. м, а если учитывать услугу транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед, тогда стоимость будет 16 554 грн/тыс. куб. м с НДС.

Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными, поскольку с началом войны было решено зафиксировать их. То есть, они останутся такими: 1,44 грн/кВт-час. при размере потребления до 250 кВт-часов и 1,68 грн/кВт-час – при размере потребления свыше 250 кВт-часов.

Тарифы на воду будут устанавливаться местными водоканалами и утверждаться НКРЭК. О каких-либо изменениях в тарифах на водоснабжение сведений не было.

Условия банков

Большинство банков от 1 июня 2022 отменяют кредитные каникулы и возвращают старые проценты по кредиткам.

В ПриватБанке решили вернуть "Оплату по частям" и некоторые другие программы, а также отменить кредитные каникулы. То есть, если клиент "переступил" через льготный период, ежемесячно нужно будет вносить обязательный платеж по кредиту. Однако здесь решили стимулировать украинцев производить платежи вовремя и ввели новое правило: если платить хотя бы 5% задолженности, льготная ставка останется.

Кроме того, льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. Иначе проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт "Универсальная Gold") и 3,5% (для карт "Универсальная"). Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

В Monobank от 1 июня 2022 г. можно будет увеличить кредитный лимит. Однако если клиент захочет это сделать, придется согласиться на повышение ставки от 1,6% до 3,1%.

В Сбербанке также отменили кредитные каникулы для физических лиц и бизнеса.

Изменения в отношении украинских беженцев в ЕС

Некоторые страны ЕС с 1 июня отменили бесплатный проезд для украинских беженцев. Так, с начала лета в Польше, Болгарии, Чехии, Швейцарии и Германии проезд на бесплатной основе будет отменен, хотя дополнительно установят пониженные цены. К примеру, в Чехии проезд любым видом транспорта будет стоить 7 евро.

В Польше от 1 июня 2022 украинцы смогут бесплатно ездить только на некоторых маршрутах. В частности, из польских городов Дорогуск, Хелм, Грубешов, Люблин, Загуж, Перемышль, Жешув, Ярослав.

В Германии купить билет на все виды общественного транспорта и в региональных поездах можно будет за 9 евро.

Пенсии

В Минсоцполитики утверждают, что алгоритм начисления пенсий в июне не изменится. Сейчас в Украине на 100% профинансированы субсидии, пособия и пенсионные выплаты. Потому, как рассказывают в профильном министерстве, проблем или задержек с получением пенсий ожидать не стоит. Кроме того, в мае был утвержден законопроект, предусматривающий изменения в получении пенсий. Однако власти не раскрывают, из какого именно числа нововведения вступят в силу.

Помощь ветеранам

В первом месяце лета украинцы могут рассчитывать на получение ежегодных выплат, предусмотренных постановлением Кабмина.

Финансовую помощь в июне получат следующие категории граждан:

украинцы, имеющие статус ветерана войны, заключенные в концлагерях и гетто – по 612 гривен.

инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной – до 4421 грн.

Помощь социально незащищенным категориям населения

Как отмечают в Минсоцполитики, украинские власти ведут переговоры с международными партнерами, чтобы во время полномасштабной войны с Россией денежные выплаты имели возможность получить многодетные семьи, семьи, где воспитывают детей с инвалидностью, и пенсионеры с низкими доходами.

За каждую категорию будет отвечать определенная международная организация. Выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен смогут получить более 2 млн украинцев, пострадавших в результате боевых действий.

Выплаты ВПЛ

Помощь для внутриперемещенных лиц будет выплачиваться всем, кто подал на нее заявку, в размере от 2 до 3 тысяч гривен на человека ежемесячно. В мае возобновили возможность оформлять онлайн этот тип помощи для людей, которые были эвакуированы с временно оккупированных территорий Украины или из зоны активных боевых действий.

Выплаты для военных

В июне Минобороны Украины планирует выплатить украинским военнослужащим около 64,5 млрд грн – эта сумма почти равна выплатам за весь прошлый год. Выплаты смогут получить: