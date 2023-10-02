ВОЙНА В Украине Юристы уверяют, что ранее выданные справки об инвалидности и непригодности, останутся в силе

2023-10-02 15:39

Згідно з Указом Президента всі довідки військово-лікарських комісій починаючи з 24.02.2022 мають бути перевірені. Для цього виконавчим органам влади дали тиждень на створення спеціальних груп (комісій), які мають перевірити обґрунтованість рішень ВЛК.

Юристи запевняють, що усі довідки ВЛК та МСЕК, згідно з якими визначається інвалідність або непридатність військовозобов'язаних до військової служби, що видані з 24 лютого 2022 року, залишаються чинними до сьогодні.

Крім того, комісії, створені на підставі Указу Президента, - наголошують експерти з права, - не мають повноважень скасовувати такі довідки, видані ВЛК та МСЕК. А на сьогодні не передбачена будь-яка процедура, на підставі якої власник чинної довідки ВЛК або МСЕК зобов'язаний був би пройти повторний медичний огляд.